صور.. التجارة تغلق محل حلويات لاستخدامه مواد منتهية الصلاحية لتحضير الشيكولاتة

عادل الحربي(صدى):

داهمت وزارة التجارة والاستثمار، ‏محل حلويات بحائل قام بتزوير تواريخ إنتاج الشيكولاتة، وتم ضبط 400 كيلو و852 قطعة شيكولاتة أوروبية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وأوضحت التجارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” بعد الضبط اتضح أن المحل يستخدم مواد منتهية الصلاحية لتحضير الحلويات، وتم إغلاقه واستدعاء صاحبه لإحالته للجهات المختصة وإيقاع العقوبات “.