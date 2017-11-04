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  3. صور.. التجارة تغلق محل حلويات لاستخدامه مواد منتهية الصلاحية لتحضير الشيكولاتة

صور.. التجارة تغلق محل حلويات لاستخدامه مواد منتهية الصلاحية لتحضير الشيكولاتة

صور.. التجارة تغلق محل حلويات لاستخدامه مواد منتهية الصلاحية لتحضير الشيكولاتة
عادل الحربي(صدى):

داهمت وزارة التجارة والاستثمار، ‏محل حلويات بحائل قام بتزوير تواريخ إنتاج الشيكولاتة، وتم ضبط 400 كيلو و852 قطعة شيكولاتة أوروبية فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وأوضحت التجارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” بعد الضبط اتضح أن المحل يستخدم مواد منتهية الصلاحية لتحضير الحلويات، وتم إغلاقه واستدعاء صاحبه لإحالته للجهات المختصة وإيقاع العقوبات “.


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