إنستجرام يحذف صورة لترامب

متابعات(صدى):

أزال إنستجرام صورة نشرها حساب مغني الراب الشهير سنوب دوج على إنستجرام، ويظهر فيها المغني وهو ينظر إلى جثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا دوج، مارس الماضي، بعد إصداره أغنية موسيقية مصورة ظهر فيها وهو يوجه مسدسا لعبة إلى مهرج يرتدي زي الرئيس وأطلق الزناد عليه.

وتظهر الصورة التي أزالها إنستجرام مغني الراب وهو ينظر إلى أسفل بينما ترقد جثة مغطاة بالعلم الأميركي على محفة وتعلق بطاقة باسم ” ترامب ” حول إصبع قدم الجثة.