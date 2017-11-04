قرارات إدارية وتكليفات جديدة بـ ” صحة الرياض “

سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري عدداً من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف مديري مستشفيات في محافظات منطقة الرياض وإدارات الشئون الصحية بالرياض .

حيث تم تكليف د. مجاهد بن ظافر الشهري مديرا لمستشفى الصحة النفسية بالخرج ، و الاخصائي أحمد بن بجاد المطيري مديرا لمستشفى الدوادمي العام ،و الاخصائي فهد بن مرزوق الدلبحي مديرا لمستشفى البجادية ،والاخصائي سعود بن رشيد العتيبي مديرا لمستشفى ساجر ، والاخصائي بجاد بن محمد الحمراني مديرا لمستشفى الارطاوية العام ، و د. فهد بن محمد السبيل مديرا لمستشفى نفي .

وتضمنت التكاليف عدداً من إدارات صحة الرياض بتكليف د. محمد بن سعود الخثلان مديرا لمركز الاحالات الطبية بعد ضم ” ادارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي ، وبرنامج احالة ، و ادارة الاسرة ” .

وتكليف الاخصائي سعد بن عبدالعزيز الحمير مديرا لادارة التأهيل الطبي ، ود. عبدالرحمن بن زبن المطيري مديرا لادارة المراكز المتخصصة والطبيب الزائر ، ود. كامل بن محمد الدوسري مديرا لادارة المختبرات اضافة لعمله كمدير للمختبر الاقليمي .

وحث الدكتور الدوسري المكلفين على السعي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة في جميع المرافق الصحية، مطالباً إياهم بالتعامل بشفافية تامة مع المرضى وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى بما يحقق تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وما يتوافق مع تطلعات ولاة الامر .

وتأتي هذه التكليفات استكمالا لعدد من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه، تمشيا مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وتطلعات سمو امير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

كما عبر المديرون المكلفون عن بالغ سعادتهم على الثقة مؤكدين عزمهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية .