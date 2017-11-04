بالفيديو.. صدمة كبيرة لمستخدمي آيفون X
أصيب مستخدمو بصدمة كبيرة، بعد علمهم بأن شاشته قابلة للكسر عكس ما قالت عنه الشركة.
وقد شارك ثلاثة من جمهور شركة أبل في الصين صورًا ولقطات فيديو من هاتف آيفون x الجديد وقد تعرض لتشققات وكسور بعدما سقط من أيديهم.
ونشر الصينيون صورًا لهاتف آيفون X بعد تعرضه للسقوط وقد ظهرت عليهم علامات الصدمة والدهشة؛ حيث إن الشركة أكدت أنه مقاوم للصدمات.
ويستخدم هاتف آيفون x نفس المادة الزجاجية لهاتف آيفون 8، والذي أشير إلى أنه الأكثر صلابة ودوامًا بالنسبة لأي هاتف ذكي، ولكن أحد المراجعين التقنيين أشار إلى أنه بعد اختبار السقوط أن: “الزجاج زجاج في النهاية، وسيكون مصيره التحطم إذا سقط على الأرض ” .
ويعتبر سعر آيفون X هو الأعلى في تاريخ منتجات الشركة العملاقة، ويتوقع خبراء أن يقود سعر آيفون X قيمة أبل إلى تريليون دولار.
Someone dropped their #iPhoneX already and it's painful to watch https://t.co/PVsFRJGg8k pic.twitter.com/N0jwbRGCMx
— Trusted Reviews 🎮💻 (@trustedreviews) November 3, 2017
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6210 ] نشر منذ 3 ساعات
قِلــــت لكــم مُنـــذُ مُبـــــطي إنهـــا أكبَـــر شَـــرِكه مُتَــــــــخَصِصَه فـي ألنَصــب وألخِــــداع .😡😠😡.
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد مقارنة بين ايفون اكس وجالكسي اس 8 بلس شفت ان مافيه فرق بينهم، بالعكس جالكسي طلع افضل منه بمراحل، فقررت اشتري الجالكسي، والحمد شريته وله الحين معي حوالي اسبوعين. انصحكم به، بلا ايفون بلا خرابيط