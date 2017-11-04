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بالفيديو.. صدمة كبيرة لمستخدمي آيفون X‎

بالفيديو.. صدمة كبيرة لمستخدمي آيفون X‎
متابعات(صدى):

أصيب مستخدمو بصدمة كبيرة، بعد علمهم بأن شاشته قابلة للكسر عكس ما قالت عنه الشركة.

وقد شارك ثلاثة من جمهور شركة أبل في الصين صورًا ولقطات فيديو من هاتف آيفون x الجديد وقد تعرض لتشققات وكسور بعدما سقط من أيديهم.

ونشر الصينيون صورًا لهاتف آيفون X‎ بعد تعرضه للسقوط وقد ظهرت عليهم علامات الصدمة والدهشة؛ حيث إن الشركة أكدت أنه مقاوم للصدمات.

ويستخدم هاتف آيفون x نفس المادة الزجاجية لهاتف آيفون 8، والذي أشير إلى أنه الأكثر صلابة ودوامًا بالنسبة لأي هاتف ذكي، ولكن أحد المراجعين التقنيين أشار إلى أنه بعد اختبار السقوط أن: “الزجاج زجاج في النهاية، وسيكون مصيره التحطم إذا سقط على الأرض ” .

ويعتبر سعر آيفون X‎ هو الأعلى في تاريخ منتجات الشركة العملاقة، ويتوقع خبراء أن يقود سعر آيفون X‎ قيمة أبل إلى تريليون دولار.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6210 ] نشر منذ 3 ساعات

قِلــــت لكــم مُنـــذُ مُبـــــطي إنهـــا أكبَـــر شَـــرِكه مُتَــــــــخَصِصَه فـي ألنَصــب وألخِــــداع .😡😠😡.

[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعد مقارنة بين ايفون اكس وجالكسي اس 8 بلس شفت ان مافيه فرق بينهم، بالعكس جالكسي طلع افضل منه بمراحل، فقررت اشتري الجالكسي، والحمد شريته وله الحين معي حوالي اسبوعين. انصحكم به، بلا ايفون بلا خرابيط

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