بالفيديو.. صدمة كبيرة لمستخدمي آيفون X‎

أصيب مستخدمو بصدمة كبيرة، بعد علمهم بأن شاشته قابلة للكسر عكس ما قالت عنه الشركة.

وقد شارك ثلاثة من جمهور شركة أبل في الصين صورًا ولقطات فيديو من هاتف آيفون x الجديد وقد تعرض لتشققات وكسور بعدما سقط من أيديهم.

ونشر الصينيون صورًا لهاتف آيفون X‎ بعد تعرضه للسقوط وقد ظهرت عليهم علامات الصدمة والدهشة؛ حيث إن الشركة أكدت أنه مقاوم للصدمات.

ويستخدم هاتف آيفون x نفس المادة الزجاجية لهاتف آيفون 8، والذي أشير إلى أنه الأكثر صلابة ودوامًا بالنسبة لأي هاتف ذكي، ولكن أحد المراجعين التقنيين أشار إلى أنه بعد اختبار السقوط أن: “الزجاج زجاج في النهاية، وسيكون مصيره التحطم إذا سقط على الأرض ” .

ويعتبر سعر آيفون X‎ هو الأعلى في تاريخ منتجات الشركة العملاقة، ويتوقع خبراء أن يقود سعر آيفون X‎ قيمة أبل إلى تريليون دولار.

Someone dropped their #iPhoneX already and it's painful to watch https://t.co/PVsFRJGg8k pic.twitter.com/N0jwbRGCMx

— Trusted Reviews 🎮💻 (@trustedreviews) November 3, 2017