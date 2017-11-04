السلطات الإيطالية تسلم شقيق منفذ اعتداء مارسيليا إلى فرنسا

روما(صدى):

سلمت إيطاليا إلى فرنسا شقيق تونسي قتل شابتين طعنا في مدينة مارسيليا الساحلية في جنوب فرنسا الشهر الماضي.

ويشتبه المحققون الفرنسيون في تآمر انيس الحناشي، الذي يوصف بانه جهادي سابق في سوريا والعراق، في الاعتداء الذي ارتكبه شقيقه أحمد.

وينظر المحققون الفرنسيون في ما اذا كان انيس ” تسبب في تشدد (شقيقه) أحمد ” أم لا، بحسب رئيس جهاز مكافحة الارهاب الايطالي لامبرتو جياني.

وأوقف انيس في مدينة فيرارا في شمال ايطاليا بموجب مذكرة توقيف دولية اصدرتها السلطات الفرنسية بعد ستة أيام من قيام شقيقه أحمد ( 29 عاما)، بطعن شابتين خارج محطة قطار مارسيليا في الاول من تشرين الاول/اكتوبر قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

واعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الاعتداء لكن المحققين الفرنسيين لم يؤكدوا علاقة الهجوم بالتنظيم الجهادي المتطرف.

وكان أحمد معروفا للشرطة الفرنسية فيما يتعلق بمشاكل مرتبطة بالكحول والمخدرات وارتكابه جنحا لكنه لم يكن مدرجا على لائحة مراقبة الجهاديين.

وكان احمد الحناشي اوقف قبل يومين من الهجوم بتهمة السرقة من مركز تجاري في ليون وأخلي سبيله في اليوم التالي، علما انه كان في وضع غير قانوني.