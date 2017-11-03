شرطة دومة الجندل تضبط 3 أشخاص اعتدوا على عشريني بسلاح أبيض

علي العنزي(صدى):

نجحت شرطة محافظة دومة الجندل في الجوف اليوم الجمعة، من القبض على 3 أشخاص، قاموا بالاعتداء على عشريني بسلاح أبيض.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه في تمام الساعة الثالثة من فجر أمس “الخميس”، ورد بلاغ لشرطة محافظة دُومَة الْجَنْدَلِ من غرفة عمليات دوريات الأمن بالمحافظة عن دخول شخص عشريني إلى المُسْتَشْفَى مصاباً بظهره ويده من سلاح أبيض (سكين) على إثر مضاربة جماعية، ومَا زَال منوماً بالمُسْتَشْفَى، وحالته مستقرة.

وأضاف، أنه تم إيقاف 3 أشْخَاص وجرى إشعار النيابة العامة، ولا يزال تعقب باقي الأطراف جاريًا.