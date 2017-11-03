شرطة دومة الجندل تضبط 3 أشخاص اعتدوا على عشريني بسلاح أبيض
نجحت شرطة محافظة دومة الجندل في الجوف اليوم الجمعة، من القبض على 3 أشخاص، قاموا بالاعتداء على عشريني بسلاح أبيض.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه في تمام الساعة الثالثة من فجر أمس “الخميس”، ورد بلاغ لشرطة محافظة دُومَة الْجَنْدَلِ من غرفة عمليات دوريات الأمن بالمحافظة عن دخول شخص عشريني إلى المُسْتَشْفَى مصاباً بظهره ويده من سلاح أبيض (سكين) على إثر مضاربة جماعية، ومَا زَال منوماً بالمُسْتَشْفَى، وحالته مستقرة.
وأضاف، أنه تم إيقاف 3 أشْخَاص وجرى إشعار النيابة العامة، ولا يزال تعقب باقي الأطراف جاريًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22039 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يقوي رجال الأمن ويساعدهم
والله جهود جبارة
يبذلونها ولهم منا التحية والشكر
رجل الأمن بمثابة الأم والأب
والله اقولها صادق
يسهرون ويضحون بنفوسهم
لسلامة وراحةأمن المواطن والوطن
تحية لكل رجل أمن على أرض الوطن
وهذي مني لكم كلكم😘😘😘😘😘😘