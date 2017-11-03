الفيفا تخطئ في معايدة ماجد عبد الله

نواف السالم(صدى):

نشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باللغة العربية، على تويتر، معايدة للاعب السعودي السابق ماجد عبدالله مهنئاً إياه بعيد ميلاده ” الثامن والخمسين ” ، بحسب ما جاء في التغريدة، إلا أنه أتم عامه التاسع والخمسين، وهو خطأ نوه عنه نشطاء تويتر.

وكتب الحساب الرسمي لـ ” فيفا ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أسطورة المنتخب السعودي، علامة بارزة في تاريخ النصر.. أفضل لاعب في آسيا 1984-1985-1986.. عيد ميلاد سعيد ماجد عبدالله، 58 عامًا اليوم ” ، مرفقفا التغريدة بصورة لماجد عبد الله.

يذكر أن ماجد عبدالله أتم التاسعة والخمسين من عمره وهو من مواليد العام 1958 في الرياض ويعد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية ويشغل حالياً منصب مدير المنتخب الأول.