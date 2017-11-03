” التايم ” : طالبة سعودية ضمن الشخصيات المؤثرة في 2017

عادل الحربي(صدى):

تصدرت طالبة سعودية في اختيارات مجلة التايم الأمريكية اليوم الجمعة، ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم خلال عام 2017م، وذلك ضمن قائمة خاصة بالأشخاص ما بين 13 و19 عاماً.

وجاء اختيار الطالبة ريوف الحميضي على خلفية مساهمتها في إطلاق شركة ” آبل ” لرمز (إيموجي) يعبر عن الفتيات المحجبات في يوليو الماضي في اليوم العالمي للرموز التعبيرية عن إطلاق حزمة من الرموز التعبيرية الجديدة، وجاء من ضمنها الرمز الذي ساهمت الطالبة الحميضي في تصميمه واعتماد الشركة له.