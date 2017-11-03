الرئيس الفرنسي يكتب قصيدة لمراهقة بريطانية في عيد ميلادها

باريس(صدى):

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قصيدة لمراهقة بريطانية تدعى صوفي ، بمناسبة عيد ميلادها الثالث عشر، ردا منه على قصيدتها عن برج إيفل التي أرسلتها للرئاسة الفرنسية.

ونشرت السفارة الفرنسية في بريطانيا على ” تويتر ” ، قصيدة ماكرون بالفرنسية، بمناسبة عيد ميلاد صوفي الثالث عشر.

كما نشرت السفارة رسالة معايدة لصوفي مرفقة بقصيدتها ورد الرئيس الفرنسي -المعروف عنه شغفه بالأدب- عليها.

وكانت صوفي قد ألّفت هذه القصيدة خلال زيارة إلى باريس. بحسب ” روسيا اليوم ” .

وكتب الرئيس الفرنسي شخصيًّا هذه القصيدة التي تولت السفارة ترجمتها لاحقًا، بحسب الإليزيه.