إعادة بث ” الطب والحياة ” للإعلامي زهير السباعي علي ” أقرأ “

أماني الغامدي(صدى):

ينطلق برنامج ” الطب والحياة ” الذي يقدمه الإعلامي زهير أحمد السباعي، علي قناة ” اقرأ ” الفضائية؛ بعد غيابه سنوات عن الظهور عبر التلفزيون السعودي، يومياً الساعة العاشرة مساءً.

وحاز البرنامج ومقدمه الرائد في التوعية الصحية بالمملكة على مدار أجيال على نسبة مشاهدة كبيرة، لما يتضمنه من محتوى طبي وقائي، حيث يعتبر السباعي من الأوائل الذين خاضوا غمار تلك التجربة بالسعودية.

وامتاز السباعي بأسلوبه البسيط الراقي في طرح المحتوى الطبي، حيث كان له دور في تعريب كليات الطب في المجتمعات العربية، وله كتب قيّمة في الطب و التوعية الصحية.