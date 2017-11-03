الشيخ علي بن مثقال الجربا ينال البكالوريوس في العلوم الإدارية

سعيد العجل(صدى):

حصل الشيخ علي بن مثقال الجربا على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة .

وقد أقام الشيخ على الجربا مأدبة عشاء بهذه المناسبة حضرها عدد من شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع وعدد كبير من المدعوين من الأقارب والأصدقاء .

وقد تخلل المناسبة إلقاء عدد من القصائد التى ألقاها جمع من الشعراء الذين حضروا المناسبة.

بعد ذلك تناول الجميع العشاء ثم قام الحضور بتقطيع كيكة المناسبة والتى احتوت على صورة المحتفى به .

وقد عبر الجميع عن خالص تبريكاتهم وسعادتهم بهذه المناسبة متمنين للشيخ علي بن مثقال الجربا التوفيق والنجاح.