شرطة مكة تضبط عصابة تسرق قائدي الليموزين وتعتدي عليهم
نجحت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، في القبض على 3 نساء ورجلين، بعد قيامهم باستدراج سائقي أجرة إلى أماكن معزولة والاعتداء عليهم وسلبهم.
وكانت شرطة جرول، تلقت بلاغًا من سائق ليموزين يفيد بتعرضه للضرب والسلب من قبل ثلاث نساء ورجلين بعد أن استوقفه ثلاث نساء وطلبن إيصالهن إلى أحد المواقع، وعند وصول سائق الأجرة إلى الموقع المتفق عليه بين أفراد العصابة يتم استيقافه من قبل شخصين يدّعيان أنهما رجلا أمن ويعتدون عليه ويسلبونه ما معه من أموال وأجهزة جوال.
وتمكن رجال التحرّيات والبحث الجنائي من معرفة أوصاف الجناة والقبض عليهم وعلى باقي أفراد العصابة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22039 ] نشر منذ 44 دقيقة
سواقين الليموزينات الهنود اذكياء
ومايرضى يوصلك لجوت الحارة
ينزلك ع الشارع برى
سألت واحد طيب ليش؟
قال هذا جوه افريقي مشكلة
هوه ضرب وشيل فلوس شيل اقامة
قلت طيب هذا حاره(جبل النور)مافي افريقي ليش انتا خوف
قال هادا ولد صغير كلو يرمي هجر كسر قزاز سيارة🤗🤗🤗
عمومآ في بعض البنات الأفارقه
تستدرج البعض وتدخلك مكان تتفاجأ باالبوديقارد
قدامك
فأنتبهوا.