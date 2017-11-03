شرطة مكة تضبط عصابة تسرق قائدي الليموزين وتعتدي عليهم

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، في القبض على 3 نساء ورجلين، بعد قيامهم باستدراج سائقي أجرة إلى أماكن معزولة والاعتداء عليهم وسلبهم.

وكانت شرطة جرول، تلقت بلاغًا من سائق ليموزين يفيد بتعرضه للضرب والسلب من قبل ثلاث نساء ورجلين بعد أن استوقفه ثلاث نساء وطلبن إيصالهن إلى أحد المواقع، وعند وصول سائق الأجرة إلى الموقع المتفق عليه بين أفراد العصابة يتم استيقافه من قبل شخصين يدّعيان أنهما رجلا أمن ويعتدون عليه ويسلبونه ما معه من أموال وأجهزة جوال.

وتمكن رجال التحرّيات والبحث الجنائي من معرفة أوصاف الجناة والقبض عليهم وعلى باقي أفراد العصابة.