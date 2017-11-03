أخطر أسلحة الحرب في ليبيا

طرابلس(صدى):

” من الأسلحة إلى استباحة الأجساد ” ، تطورات مرت عبرها الحرب في ليبيا، إذ بات الاغتصاب خيارًا استخدمته المليشيات في بلد لم تتوقف فيه رحى الحرب لإذلال وتحييد المعارضين في البلاد.

ويُلقى الضحية في غرفة مع سجناء آخرين يؤمرون باغتصابه أو قتله، على ما يرويه الضحايا للمحققين، ومنهم أحمد، الذي يحكي تفاصيل ما شاهده خلال احتجازه لمدة أربع سنوات في سجن في تومينا، على مشارف مصراتة: ” إنهم يتعمدون إخضاع الرجال، بحيث لا يمكن للرجل أن يرفع رأسه مرة أخرى، وكانوا يصورون كل شيء مع هواتفهم ” .

وكان نظام القذافي قد اتهم باستخدام الاغتصاب كأداة للحرب خلال ثورة 2011 التي أطاحت به، لكن لا توجد أدلة قاطعة على ذلك حتى الآن.