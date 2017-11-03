طاجيسكتان تمنع الأئمة المتعلمين بالخارج من ممارسة نشاطهم

دوشنبه(صدى):

قررت سلطات طاجيكستان اليوم الجمعة، منع جميع الأئمة الذين تلقوا علومهم في الخارج من ممارسة نشاطهم، في خطوة هي الأخيرة التي يتخذها هذا البلد لمكافحة التطرف.

وقال أحد أعضاء لجنة الشؤون الدينية الحكومية: إن ” اللجنة شرعت في إجراءات فصل جميع أئمة المساجد الذين تلقوا تعليمهم الديني في الخارج ” ، مضيفًا أن جميع الأئمة الذين تلقوا علومهم في الخارج سيتم فصلهم خلال أسبوعين وسيتم تعيين غيرهم ممن تم إعدادهم في البلاد.

ومنذ عام 2015، اتخذت السلطات الطاجيكية تدابير مشددة لمكافحة التطرف الديني في الجمهورية السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى.