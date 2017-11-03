الحكمي: تشكيل لجنة لتفقد أوضاع مدارس العارضة يعكس اهتمام أمير جازان بالتعليم

حسن الجعفري(صدى):

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي، أن توجه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على أوضاع مدارس الحد الجنوبي التابعة لمكتب التعليم بالعارضة، يعكس اهتمام أمير المنطقة بالتعليم بشكل عام ولمدارس الحد الجنوبي بشكل خاص.

وأضاف أن أمير المنطقة لم يدخر جهداً في تطوير ومتابعة التعليم في المنطقة، مما يحقق بيئة تعليمية وتربوية تحقق تطلعات القيادة في تطوير التعليم بالمنطقة ” . مبيناً أن توجيهه بتشكيل لجنة للوقوف على أوضاع مدارس العارضة يأتي لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات في مدارس الحد الجنوبي ” .

يأتي هذا بعد توجيه أمير منطقة جازان بتشكيل لجنة من الجهات المعنية برئاسة إمارة المنطقة للوقوف على أوضاع مدارس العارضة التي انتقل إليها الطلاب والطالبات مؤخراً نظراً للظروف الراهنة، وشكلت اللجنة من عدة جهات حكومية شملت ” إمارة جازان – إدارة الدفاع المدني – شرطة جازان – أمانة جازان – تعليم جازان -كهرباء جازان ” .