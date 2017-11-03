كندا تعاقب 30 مسئولا روسيا تورطوا في مقتل محام داخل السجن

أوتاوا(صدى):

عاقبت كندا 30 مسؤولاً روسياً، اليوم الجمعة، لتورطهم في مقتل المحامي المناهض للفساد سيرجي ماجنتسكي، في سجنه عام 2009، خلال قضائه عقوبة بتهمة الاحتيال الضريبي.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان، إن ” الإجراءات التي تشمل تجميد أصول ومنع المسؤولين من زيارة كندا فرضت بموجب قانون جديد منح الحكومة حق استهداف من تراهم مذنبين في انتهاكات لحقوق الإنسان ” .

وضمت القائمة ألكسندر باستريكن أكبر محقق في روسيا والمساعد المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت الولايات المتحدة وضعت باستريكن في قائمة سوداء في يناير(كانون الثاني) الماضي فيما يتعلق بوفاة المحامي.