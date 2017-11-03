أخضر الصالات يحقق فوزا ساحقا على كونتان الماليزي

نواف السالم(صدى):

فاز المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، على فريق كونتان رنجر الماليزي بنتيجة 8-2، في اللقاء الودي الذي جمعهما، مساء اليوم، على هامش المعسكر الإعدادي الذي يخوضه الأخضر في العاصمة الماليزية استعدادًا للمشاركة بتصفيات غرب آسيا.

وحرص إيفينس هيرمانس مدرب الأخضر على الدفع بمعظم لاعبيه، وذلك في إطار سعيه للوقوف على المستوى الحقيقي لكل لاعب قبل بدء الارتباطات الرسمية.

وتواجد محمد الزهراني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب كرة الصالات، والذي قدم درعًا تذكاريًّا نيابة عن اتحاد الكرة السعودي إلى مدير فريق كونتان رنجر.