بالصور.. أخضر الشباب ينهي استعداداته قبل مواجهة الهند

طلال الغامدي(صدى):

أنهى المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم، الاستعدادات النهائية للمباراة التي ستجمعه مع نظيره الهندي غدًا، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا.

وبدأ اللاعبون مرانهم بالجري حول الملعب، أعقب ذلك أداء عمليات الإحماء، قبل أن يخوضوا مرانًا تكتيكيًّا نفذوا خلاله عددًا من الجمل الفنية التي ينتظر أن يعتمدوا عليها في لقاء الغد.

من جانبه أكد المدرب خالد العطوي أن فريقه سيخوض غمار التصفيات بهدف واحد هو الفوز بجميع المباريات، وشدد المدرب على أن فريقه لن يرتكن إلى أفضلية الأرض والجمهور التي يتمتع بها، وإنما سيبحث عن الأفضلية من خلال الأداء داخل الملعب.