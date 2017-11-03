المولد يستعد للعودة إلى الملاعب

نواف السالم(صدى):

يستعد فهد المولد، لاعب خط وسط نادي الاتحاد، للعودة ببدء برنامجه التأهيلي بعد إصابته اليت أبعدته عن الملاعب.

واضطر الجهاز الطبي للاتحاد قد اضطر لعمل جبيرة حول قدم المولد، على إثر معاناته من إصابة على مستوى مفصل القدم، وهو ما أبعده عن تدريبات العميد طوال الفترة الماضية.

ويترقب المولد عودة النمور إلى التدريبات بداية من يوم الأحد المقبل، لبدء تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له بمعرفة طبيب الفريق.

ويقضي لاعبو الاتحاد حاليًّا فترة راحة من التدريبات، وذلك بقرار من المدرب التشيلي لويس سييرا، الذي فضل منح لاعبيه فرصة لالتقاط أنفاسهم في مستهل فترة توقف الدوري الحالية.