ترامب يهاجم وزارة تيلرسون

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدم تأكدة من بقاء وزير خارجيته ريكس تيلرسون في منصبه حتى نهاية ولايته الرئاسية مضيفا أنه ” غير راض ” عن عدم تأييد بعض موظفي الوزارة لبرنامجه السياسي.

وهاجم ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أمس الخميس، وزارة تيلرسون، وقال إنه الرئيس وحده من يحدد السياسة الخارجية الأمريكية.

وقال ” صاحب الشأن هو أنا. أنا الشخص الوحيد المهم ” ، وعندما سئل هل يخطط للإبقاء على تيلرسون لما تبقى له في فترته الرئاسية قال ” حسنا سوف نرى. لا أعرف ” .

ويستعد ترامب لبدء جولة آسيوية تستغرق 11 يوما يرافقه فيها تيلرسون وذلك بعد شهور من الخلافات بين الرجلين.