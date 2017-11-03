بالفيديو.. الرحالة عمر العمير يقطع مسافة 5 آلاف كيلو متر بدراجته في أمريكا

ماجد محمد(صدى):

تمكن الدراج السعودي والرحالة عمر العمير، من إنهاء مغامرة جديدة على دراجته الهوائية في غابات وطرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقطع العمير 5240 كيلومتراً خلال الرحلة التي واجه فيها العديد من المصاعب المتعلقة بالطقس أحياناً وبالتضاريس الصعبة في أحايين أخرى، ومرات بالتواجد في غابات تجوبها حيوانات مفترسة كالدببة.

ومرّ الرحالة العمير في مغامرته على 11 ولاية أمريكية حتى وصل إلى مدينة نيويورك، موضحاً، في حديث لـ”الإخبارية”، أنه كان يقطع يومياً من 80 إلى 150 كيلومتراً حسب ما يسمح به الطقس وتضاريس المكان، مشيراً إلى أنه في بعض الأيام استطاع قطع مسافة 180 كيلومتراً في اليوم الواحد.

وفي عام 2015 نجح العمير في عبور 3 قارات على دراجته، وقطع 4600 كيلومتر، كما جال بالدراجة على 8 دول في شرق آسيا، قاطعاً مسافة 7 آلاف كيلومتر في بداية العام الحالي 2017م.