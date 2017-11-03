BMW تستدعي مليون سيارة في أمريكا الشمالية لمشكلتين خطيرتين

واشنطن(صدى):

بدأت BMW، خطتها التي تستهدف استدعاء مليون سيارة في أمريكا الشمالية؛ بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بمخاطر اندلاع حريق، وأشارت إلى أنها قد توسع عملية الاستدعاء لتشمل بلدانًا أخرى.

وشمل الاستدعاء 670 ألف سيارة في الولايات المتحدة من الفئة-3 إنتاج الفترة من 2006 إلى عام 2011 من أجل معالجة مشكلة في الكابلات تتعلق بالسخونة وأنظمة تكييف الهواء قد تتسبب في زيادة درجة الحرارة، ومن الممكن أن تزيد مخاطر اندلاع حريق.

ويغطي الاستدعاء كذلك 740 ألف سيارة في الولايات المتحدة إنتاج الفترة من 2007 إلى 2011، وتلك السيارات المزودة بصمام تسخين قد يتعرض للصدأ ويتسبب في حدوث حريق في حالات نادرة.

كما تشمل الاستدعاءات سيارات من طرز 128-آي والفئة الثالثة والفئة الخامسة وإكس-3 وإكس-5 وزد-4.