أفضل جوالات ” آيفون إكس ” في الأسواق

متابعات(صدى):

طرحت شركة ” آيفون إكس ” في المتاجر اليوم، في الأسواق عدد من الجولات في متناوب يد المواطن، وتأتي كما يلي:

” آيفون 8 بلس “

طرح ” آيفون 8 بلس ” هذا العام بجانب ” آيفون 8 ” و ” آيفون إكس”، ويوفر تقريبا نفس إمكانات الأخير من حيث دقة الكاميرات ومقاومة المياه والشحن لاسلكيا.

” جالاكسي نوت 8 “

على غرار جوالات ” آبل ” الأحدث، وفرت ” سامسونج ” شاشة عرض كاملة لجوالها الجديد ” جالاكسي نوت 8 ” ، كما يتسم بخاصية الشحن اللاسلكي، ويقل سعره بحوالي خمسين دولارا عن ” آيفون إكس ” .

زُود ” نوت 8 ” بمزايا مقاومة المياه وذاكرة تخزين أكبر لتنزيل أفلام وموسيقى، كما أنه مزود بكاميرا ذات دقة عالية.

” بيكسل 2 “

طرحت ” جوجل ” النسخة الحديثة من جوالها ” بيكسل 2 ” الذي يعمل بنظام التشغيل ” أندرويد ” ، ويقدر سعره بحوالي 650 دولارا.

” إل جي في 30 “

على غرار ” آيفون إكس ” ، يمتلك ” في 30 ” خاصية إغلاق الجوال ببصمة الوجه – ولكنها أقل تقدما – بالإضافة إلى تصميم رائع وشاشة عرض ” OLED ” وشحن لاسلكي، ويقدر سعره بحوالي 810 دولارات.

” آيفون 7 “

اعتُبر ” آيفون 7 ” أفضل جوالات ” آبل ” حتى وقت قريب، وانخفض سعره مؤخرا ليبدأ من 549 دولارا، ويمكن اقتناء النسخة ذات شاشة 4.7 بوصة الأكبر ” آيفون 7 بلس ” مقابل 669 دولارا.