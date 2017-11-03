حقوق الإنسان اليمنية تطالب بوقف استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العزل

فهمي محمد(صدى):

طالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها، الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالضغط بكل الوسائل لردع الميليشيا الانقلابية للتوقف عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العزل.

كما أدانت الوزارة، المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق الطفولة باستهدافها تجمعًا للأطفال بمنطقة عنصوة بالدمينة شمال غرب مدينة تعز؛ ما أسفر عن مقتل خمسة أطفال وجرح أكثر من ثلاثة آخرين إصابة بعضهم خطيرة.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا ضد المدنيين بتعز واليمن كافة منذ ثلاث سنوات حتى الآن.