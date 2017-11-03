تخوفات من هجمات إرهابية على الفلبين

مانيلا(صدى):

كشف أمنيون في الفلبين، اليوم الجمعة، عن احتمالية شن هجمات إرهابية بعد مرور أكثر من أسبوع على إعلان الانتصار على مسلحي تنظيم داعش في مدينة بجنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أرسينيو اندولونغ: ” إن ما يثير القلق بشكل خاص هو احتمال وقوع هجمات إرهابية من ذئاب منفردة مثلما حدث في الولايات المتحدة ” .

وأضاف: ” يبدو أن هناك نمطاً جديداً في عدد من الحالات، وهو احتمال وجود تهديدات من ذئاب منفردة وهذا هو أحد مخاوفنا بعد معركة ماراوي ” .

ولقي أكثر من 1100 شخص حتفهم ونزح أكثر من نصف مليون شخص خلال المعركة التي استمرت 5 أشهر في مدينة ماراوي التي استولى عليها مسلحو تنظيم داعش يوم 23 مايو الماضي.