” المعيوف ” الأقوى تحصينًا في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تصدر الحارس عبدالله المعيوف مرمي فريق الهلال خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في المقدمة.

وكان الحارس عبدالله المعيوف هو بطل الإنجاز الهلالي، بعدما تصدر قائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكهم في مباريات النسخة الحالية، حيث حلّ حارس الزعيم في المقدمة بعدد 5 مباريات لم تهتز فيها شباكه، وحل خلفه حراس أندية أوراو ريد ديناموز الياباني، وشنغهاي الصيني، وبيروزي الإيراني بواقع 4 مباريات بشباك نظيفة لكل منهم.