جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابين فلسطينيين بطلق ناري

القدس المحتلة(صدى):

تعرض شابان فلسطينيان، مساء اليوم الجمعة، لإطلاق نار من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ” شابين أصيبا بالرصاص الإسرائيلي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة ” .

وأوضحت الوزارة، أن ” أحد الشبان أصيب في القدم خلال مواجهات اندلعت في محيط موقع عسكري إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ووصفت حالته بالمتوسطة ” .

وأصيب الشاب الآخر خلال مواجهات مماثلة اندلعت على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ووصفت حالته بالمستقرة.

وتأتي هذه المواجهات في أعقاب أحداث دامية شهدتها الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل خلال الأسبوع الحالي، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي نفقاً للمقاومة الفلسطينية جنوب شرق قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينياً، وإصابة نحو 20 آخرين.