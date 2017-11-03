بالفيديو.. ترامب يقبل نموذج الضرائب الجديد

واشنطن(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يظهر موقفًا طريفًا له وهو يقبّل نموذجًا جديدًا يجسد سهولة تقديم الإقرار الضريبي للمواطن الأمريكي، ضمن الإصلاحات التي كان يضعها ضمن برنامجه الانتخابي.

وتناول الرئيس الأمريكي النموذج الضريبي في الإصلاح الشامل الجاري تمريره على الكونجرس وطبع عليه قبلة، ما أثار ضحكات الحضور.

جاء ذلك خلال تحدث ترامب، أمس (الخميس)، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع لجنة الوسائل واستطلاع الموارد في مجلس النواب الأمريكي، لبحث تفاصيل مشروع قانون الإصلاح الضريبي.