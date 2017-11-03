حزب الحرية المعارض يعلن استبعاد بارك من عضويته

سول(صدى):

قرر حزب الحرية الكورية الجنوبية ” أل كي بي ” اليوم الجمعة، طرد الرئيسة الكورية السابقة بارك كون هيه، من عضويته، في إطار تحرك إصلاحي يهدف إلى توحيد صف المحافظين، فضلاً عن كسب تأييد الناخبين.

وجاء قرار الحزب بطرد بارك من عضويته بعد أسبوعين من توصية قدمتها اللجنة الأخلاقية بحزب الحرية إلى بارك للتنازل عن عضويتها بالحزب طواعية، وبحكم القانون الداخلي للحزب، يمكن للحزب أن يتخذ قراراً بطرد بارك من عضويته في غضون 10 أيام من هذه التوصية.

ويتوقع أن يثير القرار حفيظة بعض مناصري بارك داخل الحزب المنقسم، إلا أنها خطوة ستساهم في تعزيز موقف زعيم حزب الحرية الكوري، هونغ جون بيو تجاه مفاوضات توحيد الصف بين المحافظين المحتمل إجراؤها مع حزب “ بارون ” المنشق عنه.