المنيع: يجوز للمرأة العمل مأذونة أنكحة

عادل الحربي(صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، إنه يجوز عمل المرأة في مهنة ” مأذون أنكحة ” ، مؤكداً عدم وجود أي مانع شرعي، في حال قررت وزارة العدل السماح للمرأة بالعمل في تلك المهنة.

وأكد المنيع، أنه يشترط للحصول على رخصة ” مأذون أنكحة ” ، أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، على أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف.