المنيع: يجوز للمرأة العمل مأذونة أنكحة
قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، إنه يجوز عمل المرأة في مهنة ” مأذون أنكحة ” ، مؤكداً عدم وجود أي مانع شرعي، في حال قررت وزارة العدل السماح للمرأة بالعمل في تلك المهنة.
وأكد المنيع، أنه يشترط للحصول على رخصة ” مأذون أنكحة ” ، أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، على أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22028 ] نشر منذ 58 دقيقة
ياجاري العزيز
ترى مابيني وبينك الا جدار فمنطقة العوالي
علشان كذا أنا احترمك وأقدر حق الجيرة
بس أحب أذكرك إن شغلةالأنكحة تحتاج لرجل يتذكر كل شي
والنساء مشهورات بكثرة النسيان
لدرجة حتى فاالشهادة لازم يكونن ثنتين
(لتذكر أحداهما الأخرى)
والنظر لكم أنتوا أدرى
بعدين ماشاءالله مأذونين الأنكحة
يااااااكثرهم كثرااااه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37191 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب وافرض ياشيخ لما جيت اعقد القران على وحده ، وشفت المأذونه واعجبتني ، وقلبت البوصله تجاهها ..
,, أيش راح يكون الحكم ,, ؟
,, أفتنا جزاك الله خير في هاالماضوع ,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9732 ] نشر منذ 31 دقيقة
لاتفتح المجاال ي شيخ .. ماعمر المرأة كانت اهلا لهذي المسؤلية العظيمه
هاجوس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
القرني انت قاعد هنا ليه كل خبر تعلق عليه هههههه اشغلتنا
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1513 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههه
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5963 ] نشر منذ 22 دقيقة
من زمان وهم يقولون هذا الشيء ماهو جديد