إيطاليا: ضبط أدوية مخدرة لـ ” داعش “

روما(صدى):

نجحت الشرطة الإيطالية من ضبط أدوية مخدرة تصنع من الأفيون بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو (58 مليون دولار)، كان من المفترض أن تباع في ليبيا وسورية والعراق لتغطية نفقات تنظيم «داعش»، حسب ما أعلنت محكمة إيطالية (الجمعة).

وضبطت الشرطة الإيطالية في مرفأ جيويا تورو في جنوب إيطاليا نحو 24 مليون حبة من عقار ترامادول، كانت في طريقها من الهند إلى ليبيا.

وهذه الحبوب القاتلة للألم توصف بأنها ” مخدر المقاتلين ” ، إذ إنها معروفة في أوساط المتطرفين بقدرتها على قتل الألم وتقليل الشعور بالإرهاق.

وتقدر قيمة هذه الشحنة بـ50 مليون يورو (58 مليون دولار)، وقد عثر عليها في أعقاب حملة للشرطة، نتجت عن اكتشاف شحنة مماثلة في جنوا في مايو الفائت.

ويعتقد المحققون أن تنظيم الدولة الإسلامية خطط لبيع هذه الحبوب لمقاتليه بسعر يبلغ 2 يورو للحبة الواحدة.