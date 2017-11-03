إيطاليا: ضبط أدوية مخدرة لـ ” داعش “
نجحت الشرطة الإيطالية من ضبط أدوية مخدرة تصنع من الأفيون بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو (58 مليون دولار)، كان من المفترض أن تباع في ليبيا وسورية والعراق لتغطية نفقات تنظيم «داعش»، حسب ما أعلنت محكمة إيطالية (الجمعة).
وضبطت الشرطة الإيطالية في مرفأ جيويا تورو في جنوب إيطاليا نحو 24 مليون حبة من عقار ترامادول، كانت في طريقها من الهند إلى ليبيا.
وهذه الحبوب القاتلة للألم توصف بأنها ” مخدر المقاتلين ” ، إذ إنها معروفة في أوساط المتطرفين بقدرتها على قتل الألم وتقليل الشعور بالإرهاق.
وتقدر قيمة هذه الشحنة بـ50 مليون يورو (58 مليون دولار)، وقد عثر عليها في أعقاب حملة للشرطة، نتجت عن اكتشاف شحنة مماثلة في جنوا في مايو الفائت.
ويعتقد المحققون أن تنظيم الدولة الإسلامية خطط لبيع هذه الحبوب لمقاتليه بسعر يبلغ 2 يورو للحبة الواحدة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 1 ساعة
تلك المخدرات هي لتمويل تنظيم الدولة الإسلامية ولن تباع كما يعتقد المحققون أن تنظيم الدولة الإسلامية خطط لبيع هذه الحبوب لمقاتليه بسعر يبلغ 2 يورو للحبة الواحدة هذا كلام فارغ تلك المخدرات كانت كما مخطط لها سوف تصنع بالهند وتشحن الى إيطاليا ومنها تهرب الى ليبيا حيث الحدود مفتوحة ثم تباع في دول شمال أفريقيا العربية عبر مهربين محلين وهى لتمويل تنظيم الدولة الإسلامية وليس للاستهلاك بواسطة مقاتلي التنظيم .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2919 ] نشر منذ 52 دقيقة
داعش تحلل كل شيء من اجل القتل والدمار خوارج العصر عليهم لعنة الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37191 ] نشر منذ 37 دقيقة
حيوكه في حيوكه ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1513 ] نشر منذ 20 دقيقة
مهربين ومتعاطين بعد
قبحهم الله