الرئيس اليمني يبحث مع نائبه مستجدات الأوضاع الأمنية

فهمي محمد(صدى):

تحدث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الجمعة، مع نائبه الفريق الركن علي محسن صالح خلال اتصال هاتفي لبحث أخر مستجدات الأوضاع الأمنية وتقدم الجيش اليمني لصد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة نهم.

وثمن الرئيس اليمني خلال الاتصال تقدم قوات الجيش في جبهة الميمنة وتطهير منطقة وجبل العظيمة من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأشاد منصور، ببسالة القادة والضباط والجنود وجميع أبناء اليمن المرابطين في الصفوف الأمامية للدفاع عن مشروع اليمن الاتحادي الكبير الذي رسم معالمه جميع أبناء اليمن وقواه الحية في مؤتمر الحوار الوطني.