رابطة مشجعي أوراوا السعودية تشكك وتحذر اليابانيين قبل النهائي

خالد يحي(صدى):

مع اقتراب موعد النهائي الاسيوي ازدادت حده نشاط جماهير رابطة اوراوا من السعوديه لمساندة خصم الهلال في بطولة دوري ابطال اسيا.

ووجدت الرابطه في صورة معالي تركي ال الشيخ مع سمو رئيس الاتحاد الاسيوي مجال خصب لبث الشكوك والتحذيرات للنادي الياباني بأن هناك خطط لسلب الكاس لصالح الهلال. كما شهد حساب النادي الياباني موخرا حضور مكثف لشرح استعدادات الهلال والخطط وتفنيد استراتيجيات المدرب دياز.

وفي جوله على منشن حساب نادي الهلال لم يوجد بالمقابل اي تحركات يابانيه مشابهه لتوكد ان اليابانيين لا يعيرون هذه التحذيرات اي انتباه.