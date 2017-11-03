رابطة مشجعي أوراوا السعودية تشكك وتحذر اليابانيين قبل النهائي
مع اقتراب موعد النهائي الاسيوي ازدادت حده نشاط جماهير رابطة اوراوا من السعوديه لمساندة خصم الهلال في بطولة دوري ابطال اسيا.
ووجدت الرابطه في صورة معالي تركي ال الشيخ مع سمو رئيس الاتحاد الاسيوي مجال خصب لبث الشكوك والتحذيرات للنادي الياباني بأن هناك خطط لسلب الكاس لصالح الهلال. كما شهد حساب النادي الياباني موخرا حضور مكثف لشرح استعدادات الهلال والخطط وتفنيد استراتيجيات المدرب دياز.
وفي جوله على منشن حساب نادي الهلال لم يوجد بالمقابل اي تحركات يابانيه مشابهه لتوكد ان اليابانيين لا يعيرون هذه التحذيرات اي انتباه.
رياضي قديم[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
عقدة الاحساس بالنقص.
صداوي[ عدد التعليقات: 1348 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه الهلال جاب الفوبيا للعالم😂😂😂
فارس[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 1 ساعة
اتعبت القطيع يا زعيم …