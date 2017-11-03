الجيش العراقي يستعيد القائم ويطرد داعش من آخر معاقله

بغداد(صدى):

استعادت القوات المشتركة في العراق، الجمعة، معبر القائم الحدودي مع سوريا والواقع في محافظة الانبار غرب العراق من قضبة تنظيم ” داعش ” .

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الجمعة، وإنهاء أول مرحلة من طرد تنظيم ” داعش ” من آخر معاقله في العراق، مهنئا العراقيين بـ ” سيطرة الأبطال على قضاء القائم وتحريره في فترة قياسية ” ، بحسب قوله.

وقال قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان إن ” قطعات قيادة عمليات الجزيرة تفرض السيطرة الكاملة على منفذ حصيبة الحدودي في القائم ” ، الذي يتصل بمدينة البوكمال من الجهة السورية، وكان تنظيم ” داعش ” قد سيطر على معبر القائم في يونيو 2014.