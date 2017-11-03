بالفيديو.. توقف حركة المرور في جسر الملك فهد

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق زحام شديد في جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين، لقضاء إجازة نهاية الأسبوع في المنامة.

وأظهر مقطع فيديو تم تسجيله في يوم الجمعة الساعة الخامسة عصراً في قسم الدخول، بحسب مصور الفيديو، زحمة خانقة في الجسر الملك فهد، واصطفاف مئات السيارات دون حركة، مما سبب معاناة للمسافرين وتكدس المركبات بشكل كبير.