زعيم كوريا الشمالية يأكد البلاد لديها ما يكفي من الطعام

بيونج يانج(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، يقف أمام ثلاجات مليئة باللحوم خلال جولة يراد منها الإيحاء بأن البلاد لديها ما يكفي من الطعام.

وقال أحد المنشقين، فإن اللحوم للعرض فقط، بينما يأكل الشعب الـ ” إنجوغوغي ” ، المعادل الصناعي للحم.

وحسبما أوردت وكالة رويترز عن المنشق الكوري الشمالي هونج يون الذي يدير متجرا في كوريا الجنوبية لبيع اللحوم المصنعة، فإن الكوريين الشماليين يعتمدون في غذائهم على خليط من فول الصويا ومكونات أخرى كبديل رخيص للحوم الحقيقية.

ويعرف ” إنجوغوغي ” بغذاء المجاعة، وتنطق ( إن – جو – غو – غي) وتعني لحوم من صنع الإنسان، بحسب هونج، ويأكل الناس في كوريا الشمالية طعام الإنجوغوغي في فصل الخريف حين حصاد محاصيل الصويا.