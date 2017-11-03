بالفيديو .. الأمير سلطان بن سلمان: أنصح الجميع بمتابعة برنامج ” حول المملكة “

عادل الحربي(صدى):

أكد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنه يتابع برنامج ” حول المملكة ” الذي يقدّمه الزميل مهند أبو عبيد على ” روتانا خليجية ” ، واصفا إياه بـ ” الممتع ” .

وقال خلال المؤتمر الصحفي حول ” ملتقى آثار المملكة ” ، موجها حديثه للمذيع مهند أبو عبيد: ” ما يميزك كمقدم للبرنامج أنك تعيش حالة فرح وابتسامة وتمتع الناس، وأنصح الجميع أن يتابعوا البرنامج، واليوم من لا يكون فرحاً وسعيداً بهذا البلد فهو لا يعرف حقيقته ” ، مضيفاً: ” أحييك وأتمنى تعطينا كل حلقاتك، وسوف تكون معنا في مشاريعنا القادمة ” .

وبتوجيه من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، تم تكريم برنامج ” حول المملكة ” سابقاً؛ لمساهمته الاستثنائية بدعم السياحة والتراث الوطني من قِبَل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.