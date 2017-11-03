تعليق عضوية نائب بريطاني لاتهامه ” التحرش الجنسي “

لندن(صدى):

في إطار فضيحة تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية في بريطانيا، تم تعليق عضوية النائب كلفن هوبكنز ” 76 عامًا ” ، في حزب العمال، على خلفية اتهامات طاولت سلوكه تجاه شابة ناشطة في الحزب، وجه إليها كذلك رسائل نصية تتضمن إيحاءات. وفتح الحزب تحقيقاً لتبيان حقيقة ما حصل.

يعود الحادث إلى مناسبة حزبية في العام 2014، حيث اشتكت اعتماد زاده، في السابق من هذا التصرف بدون التوصل إلى نتيجة، وهو ما قد يتسبب بمشاكل لجيريمي كوربن زعيم الحزب وصديق هوبكنز، وهو الذي عينه في ” حكومة الظل ” ، الرديفة للحكومة القائمة.

وأكدت النائبة في حزب العمال جيس فيليبس لشبكة بي بي سي-راديو 4، أنه تمت معالجة القضية بما يتناسب ” تمامًا ” مع إجراءات الحزب، إلا أنها أعربت عن ” بعض القلق من جراء ترقية كلفن بعدها، وهو ما بدا لي قراراً سيئاً ” .