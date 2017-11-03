البنك الدولي يقدم 150 مليون دولار لتمويل المشروع الطارئ باليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة، عن الموافقة على المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.

ويهدف المشروع الجديد البالغة قيمته 150 مليون دولار بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مساندة مليون وأربعمائة ألف يمني والتصدي لمشكلات خدمات النظافة والصرف الصحي، وتمويل الاحتياجات العاجلة لإصلاح الطرق وتوفير إمدادات الكهرباء الضرورية للخدمات الاساسية.

وسينفذ المشروع في 19 مدينة هي: عدن والضالع والحديدة والمكلا وعمران وباجل وبيحان وبيت الفقيه وذمار وإب ولحج وريدة وصعدة وصنعاء وسيئون وشهارة وتعز ويريم وزنجبار.