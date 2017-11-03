مستشفى الفيصل بالرياض يطلق خدمة مواعيد إلكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض، عن إطلاق خدمة إلكترونية للمراجعين والمرضى دون الحاجة لموظف استقبال ومواعيد.

وقال مدير المستشفى بالإنابة، عبدالعزيز السنيد، إن الخدمة تأتي لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمرضى لمواعيدهم حيث تم إطلاق خدمة إلكترونية جديده لخدمة المرضي دون الحاجة إلى موظف المواعيد والاستقبال.

وأضاف السنيد: تكون الخدمة من خلال جهاز موزع في جميع العيادات يهدف لخفض فترات انتظار المرضى للمواعيد، فضلاً عن استيعاب أكبر عدد من المرضى الراغبين في الحصول على رعاية طبية، مشيرا إلى أن من مميزات النظام أنه يعمل لاسلكيًا.

ويتكون من شاشة كبيرة يسهل على المراجع متابعة رقمه، كما أنه ناطق باللغة العربية لنداء الأرقام، بالإضافة أنه باستطاعة المراجع تقييم الخدمة المقدمة له من العيادات.