بالفيديو.. مسلسل فساد أحمد الفهد

طلال الغامدي(صدى):

فاحت رائحة الفساد الذي يتورط فيه الكويتي أحمد الفهد على الساحة الرياضية الآسيوية، إلى درجة لم يعد يجدي السكوت معها، وهو ما كان دافعاً لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، لإعلان الحرب على الفهد مشبهاً إياه بالمجرم الشهير بابلو إسكوبار.

أعدت قناة 24 الرياضية، تقرير بثته ليسلط الضوء على مسلسل فساد أحمد الفهد، من خلال تقرير بثته عبر شاشتها، والذي جاء حافلاً بالكثير وهو ما يوضحه الفيديو التالي..

وتحفل مسيرة أحمد الفهد على الساحة الرياضية بالكثير من محطات الشبهات والفساد والأزمات، والتي كان هو دائماً عاملاً مشتركاً وواضحاً فيها.