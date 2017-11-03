الإعلان عن نتيجة التحقيقات في قضيتي العويس والحائلي قريبا

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن الإعلان عن نتيجة التحقيقات في كل من قضيتي لاعب النادي الاهلي محمد العويس مع الشباب، ورئيس نادي الاتحاد السابق أنمار الحائلي، سيتم خلال الأسبوعين المقبلين من قبل هيئة الرقابة والتحقيق.

وأكدت المصادر أن القرارات الصارمة التي ستصدر ستكون لها اصداء واسعة في الوسط الرياضي بشكل خاص والاوساط العامة بشكل عام.

يذكر أن ناديي الأهلي والشباب لم يتوصلا حتى الآن إلى الصلح لتمسك كلا الجانبين بحقوقه، والقضية انطلقت شرارتها حينما وقع اللاعب محمد العويس للنادي الاهلي واتهم فيه الشبابيون بأن اللاعب قد تم خطفه وإخفاؤه. فيما أكدت الادارة الاهلاوية أن موقفهم من الموضوع سليم وان اللاعب وقع نظامياً والايام القادمة كفيلة بكشف المزيد من التفاصيل حول هاتين القضيتين.