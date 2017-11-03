فلكية جدة: القمرالبدر يرصد في سماء المملكة.. الليلة
أكد المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر البدر يرصد بعد غروب شمس اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 بسماء المملكة والمنطقة العربية.
وأضاف أبوزاهرة، في بيان، أن ” القمر البدر ” سوف يتبع المسار الظاهري لشمس مطلع مايو عبر السماء، وعند منتصف الليل عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الأخر من الأرض فان القمر البدر سيكون في موقع شمس الظهر في مطلع مايو أعلى قبة السماء.
وتابع: في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يطلق البعض على البدر في نوفمبر تسمية ” قمر الصقيع ” وفي النصف الجنوبي حيث ألان فصل الربيع هناك فان قمر نوفمبر يطلق عليه قمر الورود.
وأضاف: لأن القمر البدر يحدث عندما يقع القمر مباشرة مقابل للشمس خلال الشهر فإن القمر البدر يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء، والذي تتبعه الشمس من الآن فصاعدا، في الأشهر الستة المقبلة، وفي كلا من النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية يشرق القمر البدر من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي تماما كما تفعل الشمس ظاهريا في مايو.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22025 ] نشر منذ 54 دقيقة
هذا هو
جالس جمبي منوووووووووور😍😍
😉😉😉😉😉
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6171 ] نشر منذ 32 دقيقة
يخـــــــوي ســـــــــــعد … .قاآآآآهرهم😎👍 ..
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دامـــــــه جـــــالس جمبك منووووور أجَـــــــل سَــــــــــلِملي عــــــــــلاه .👍.
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الله يســـــتر بـــــس لايكـــــون القـــــمرألبَـــــدِر إللــــــي جـالسِن جمـــــبك هـــــــي عـزيزتي 🤗لــوبــــــــيلا🤗.😢😢.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22025 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا لا تطمن
انا جالس فوق السطح شاب ضو
وجالس اتقهوى وأتفرج لل🌛
قبل شوي غسان بادكوك دكيت وجهه بتغريدة
فتويتر
يتكلم عن تجنيس الأجانب
وسوى لي حظر التعبان🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22025 ] نشر منذ 17 دقيقة
وأنا صادق وحلفت
أقسم برب الكعبة
أني أعرف ناس اجانب
طيبين وش احليلهم
الين ماتجنسوا
كشروا عن انيابهم وماصدقوا على الله ذاقوا الحرية
مشاكلهم كل يوم مع الخلق.