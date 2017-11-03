فلكية جدة: القمرالبدر يرصد في سماء المملكة.. الليلة

نايف السالم(صدى):

أكد المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر البدر يرصد بعد غروب شمس اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 بسماء المملكة والمنطقة العربية.

وأضاف أبوزاهرة، في بيان، أن ” القمر البدر ” سوف يتبع المسار الظاهري لشمس مطلع مايو عبر السماء، وعند منتصف الليل عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الأخر من الأرض فان القمر البدر سيكون في موقع شمس الظهر في مطلع مايو أعلى قبة السماء.

وتابع: في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يطلق البعض على البدر في نوفمبر تسمية ” قمر الصقيع ” وفي النصف الجنوبي حيث ألان فصل الربيع هناك فان قمر نوفمبر يطلق عليه قمر الورود.

وأضاف: لأن القمر البدر يحدث عندما يقع القمر مباشرة مقابل للشمس خلال الشهر فإن القمر البدر يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء، والذي تتبعه الشمس من الآن فصاعدا، في الأشهر الستة المقبلة، وفي كلا من النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية يشرق القمر البدر من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي تماما كما تفعل الشمس ظاهريا في مايو.