عمل الرياض تضبط 119 مخالفة في محال مستلزمات نسائية

عادل الحربي(صدى):

شنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة، حملات تفتيشية مفاجئة، استهدفت المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية بالرياض.

وأسفرت الحملات عن ضبط 103 مخالفات لقرارات التأنيث والتوطين بالعاصمة و16 مخالفة في محافظات المجمعة والخرج والمزاحمية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأكد مساعد مدير عام فرع الوزارة، أحمد المطوع، على استمرار الحملات التفتيشية في منطقة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط سوق العمل وتنظيمه، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

ودعا ” المطوع ” إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات قرارات وأنظمة العمل، من خلال تطبيق ” معًا للرصد ” ، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، وذلك حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).