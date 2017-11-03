بالفيديو.. قبعة تعمل على إيقاظ السائق أثناء قيادة السيارات

واشنطن(صدى):

نجحت شركة ” فورد ” الأمريكية العملاقة، من ابتكار وسيلة تقنية جديدة لتفادي الحوادث الناتجة عن النعاس واحتياج السائق إلى النوم، حيث كشفت عن قبعة إلكترونية تعمل على إيقاظ السائق عبر عدة وسائل.

وكشفت ” فورد ” عن الابتكار في وقت مبكر من أكتوبر، أجرت مجموعة من الاختبارات للتأكد من فعالية القبعة الإلكترونية.

وتعتمد القبعة على مستشعرات لحالة المخ، ومدى مستويات الوعي بشكل رئيسي، ومن ثم تبدأ في إيقاظ السائق في حال رغبته بالنعاس بشكل رئيسي.

وتصدر القبعة الإلكترونية إشارات ضوئية أو ذبذبات متوسطة القوة لإيقاظ السائق، حال هبوط مستويات الوعي بشكل ملحوظ، كما أنها تستخدم أجهزة مستشعرات دقيقة للوقوف على حالة الوعي الخاصة بالسائق.