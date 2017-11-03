بالأسماء.. النائب العام يوجه عددًا من رؤساء الفروع بالمناطق
أعلن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عن تعيين عدد من رؤساء الفروع النيابة العامة في عدد من المناطق، حيث أصدر القرارات التالية:
1- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ سعد بن محيي القحطاني رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة تبوك.
2- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ عبدالرحمن بن حمد الماضي رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة الجوف.
3- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ هشال بن عبد العزيز الخريصي رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية.
4- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ عمر الحازمي رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة الباحة.
5- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الدوسري رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة عسير .
6- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الوردي رئيسا لدائرة النيابة العامة بمحافظة جدة.
جاء ذلك في سياق التغييرات التطويرية التي تعيشها النيابة العامة.
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 58 دقيقة
ليش كلهم مشائخ مع احترامي وتقديري لهم لماذا لم يكن بينهم دكاترة اكاديميين ممن لهم خبرة في هذا المجال من باب اضافة الخبرات لتطوير هذا الجهاز