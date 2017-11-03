بالأسماء.. النائب العام يوجه عددًا من رؤساء الفروع بالمناطق

محمود البلوي(صدى):

أعلن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عن تعيين عدد من رؤساء الفروع النيابة العامة في عدد من المناطق، حيث أصدر القرارات التالية:

1- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ سعد بن محيي القحطاني رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة تبوك.

2- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ عبدالرحمن بن حمد الماضي رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة الجوف.

3- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ هشال بن عبد العزيز الخريصي رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية.

4- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ عمر الحازمي رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة الباحة.

5- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الدوسري رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة عسير .

6- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الوردي رئيسا لدائرة النيابة العامة بمحافظة جدة.

جاء ذلك في سياق التغييرات التطويرية التي تعيشها النيابة العامة.