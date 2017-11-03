جوجل تطلق الإصدار الجديد من يوتيوب الأطفال

متابعات(صدى):

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق الإصدار 3.0 من تطبيق يوتيوب للأطفال Youtube Kids مُعلنة عن جملة من التحسينات من بينها إمكانية إنشاء أكثر من حساب وتخصيص الوجهات أيضًا.

ويُمكن الآن للأهالي إنشاء حساب خاص بكل طفل مع كلمة مرور أيضًا وبالتالي لن تتداخل التفضيلات بين الأطفال، فكل شخص لديه حساب مُنفصل الآن. وإضافة لذلك، ستتغير واجهات التطبيق بناء على عمر المستخدم، فكلما كان أصغر، كُلّما قلّلت الشركة النصوص واستخدمت الصور لتسهيل استخدام التطبيق.

أما واجهة الإدارة فهي أصبحت أفضل وتسمح التحكّم بالخيارات وتحديد التفضيلات بسهولة لكل حساب، بحيث يُمكن للأهالي ضمان عدم وصول الأبناء إلا للمحتوى الذي يقومون بتحديده.

ويتوفّر التطبيق رسميًا في 37 دولة حول العالم ويُمكن تحميله من متجر ” جوجل بلاي ” ، أو من مواقع مثل APK Mirror إن لم يكن مُتاحًا في بلد الاستخدام.