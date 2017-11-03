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بالفيديو.. سياسي يحلل بيان المملكة ضد دعم واشنطن للحوثيين

بالفيديو.. سياسي يحلل بيان المملكة ضد دعم واشنطن للحوثيين
فهمي محمد(صدى):

أوضح المحلل السياسي، الدكتور محمد السعيدي، أن البيان الذي أصدرته المملكة ضد دعم الأمم المتحدة لجماعات الحوثيين في اليمن هو لعدم قانونية هذا الأمر، حتى تقوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاعتراض على ما قدمته الإدارة بتقديم دعم لتلك الميليشيات المسلحة، مؤكدًا أن الدول الأعضاء نفسها يجب أن تقوم بالاعتراض.

وقال السعيدي خلال مداخلة لفضائية ” الغد ” الإخبارية، إن ما قامت به المملكة هو أن بينت الأمر بجلاء، إذ تضمن بيانها إحصائيات دقيقة حول الألغام التي تزرعها جماعات الحوثي، ليس في المناطق البرية فقط بل هناك ألغام بحرية كثيرة وضعتها تلك الميليشيات حول الموانئ مما يعيق حركة الملاحة والصيد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37181 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعز مملكتنا وحكامها عز على عز ، ويرفع مقانهم في كل محفل ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 6171 ] نشر منذ 1 ساعة

أللـهم آمــين يارب ألعـالمين . إنـك تِعِز مملكتنا وحكامها عِزٍ على عِز ، وتِرفع مقامهم في كِل مَحفَل .

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