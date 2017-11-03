فيديو يكشف انتهاكات الحوثيين بحق الأطفال وتدريبهم على القتال

فهمي محمد(صدى):

كشف تقرير مصور، بثته قناة العربية، جرائم الحوثيين في اليمن واستخدامهم الأطفال في الحرب والعمل على تغييب عقولهم، ضاربين عرض الحائط بمنظمات حقوق الطفل.

وأظهر الفيديو قيام الميليشيات باستخدام الأطفال في التدريبات القتالية، يث جندوا أكثر من 670 طفلًا أعمارهم لا تتجاوز 14 عامًا ضمن صفوفها في جبهات القتال.

وأنشأ الحوثيون وقوات صالح -وفق التقرير- 4 معسكرات لتجنيد الأطفال، أبرزها معسكر بمنطقة آنس في مديرية جبل الشرق غرب محافظة ذمار.

وفي وقت سابق، كشفت ندوة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أن عدد الأطفال اليمنيين الذين جندتهم ميليشيا الحوثي بلغ أكثر من عشرة آلاف، وذكرت أن معظم الأطفال المجندين أُخذوا من المدارس، ومعظمهم دون علم عائلاتهم.