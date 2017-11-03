بالفيديو والصور.. انطلاق كولورادو ZR2 AEV التجريبية شرسة ومناسبة للطرق الوعرة

متابعات(صدى):

تعتبر شيفروليه كولورادو ZR2 من أكثر السيارات البيك أب المدمجة المناسبة للطرق الوعرة في السوق ولكن هذا لم يمنع الشركة من تقديم نسخة اكثر تطرفاً وشراسة وهي ZR2 AEV التجريبية من أجل معرض SEMA. وطورت السيارة بالتعاون بين American Expedition Vehicles وشيفروليه وزودت بصادمين جديدين وأقواس عجلات ممتدة .

كما زاد طول الصندوق الخلفي بجانب قفل للعجلات الخلفية واطارات BF Goodrich KM2 Mud-Terrain قياس 35 بوصة. كما زودت بتعليق عالي الأداء من شيفروليه وممتصات صدمات Multimatic DSSV وتعليق ورقي خلفي وباقة أخرى من التحديثات. كما توجد واحدات اضاءة LED علوية وخزان مياه مدمج ومبرد وأماكن تخزين ألومنيوم .

كما يوجد نظام تحذير خاص ونظام رفع لخلوص السيارة عن الارض وستأتي بمحرك V6 سعة 3.6 لتر بمداخل هواء جديدة ونظام عادم عالي الاداء.